Kieron Dyer lembra festas em casa de Mayweather: «Havia mulheres por todo o lado»

Antigo internacional inglês, Kieron Dyer passou em revista alguns dos momentos que viveu ao longo da sua carreira numa conversa bastante divertida com o podcast Golf Life. Ora, para lá de falar daquilo que experenciou dentro de campo, em especial ao serviço do Newcastle, o clube pelo qual se notabilizou, o inglês de 41 anos lembrou momentos extrajogo, em especial quando se viu numa festa organizada por Floyd Mayweather.





Tudo começou por causa de um amigo em comum entre Dyer, Carlton Cole e 50 Cent, que como se sabe é bastante próximo do Money Man. Isto em 2012, após a luta entre Mayweather e Miguel Cotto."Depois do combate, ele liga-me e pergunta-me o que eu estava a fazer. Disse-lhe que provavelmente ia para alguma discoteca de Vegas. Então ele diz-me para ir ter com ele, para irmos à casa do Floyd. Quando lá chegamos deveriam estar umas 200 pessoas! Tinha todos os cinturões na mesa, mas mal o conseguíamos ver. Havia mulheres por todo o lado... Foi surreal: estava a passear em casa do Floyd!", lembrou o antigo médio.