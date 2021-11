E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Continua a usar o apelido West, mas já faz vida com o ator Pete Davidson, conhecido por participar semanalmente no programa ‘Saturday Night Live’ da televisão americana. O humorista já conhece a família da socielity... e ela está muito feliz. Mas continua a partilhar imagens em biquíni, como esta onde garante estar no seu "local feliz".