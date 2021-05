Kim Schiele: a enfermeira que brilha em escaldantes sessões fotográficas

Poucos adivinharão que esta atlética influenciadora das redes sociais alterna escaldantes sessões fotográficas com o trabalho de enfermeira numa clínica em Mannheim. Kim Schiele tem tido um papel ativo no tratamento de pacientes atingidos pela Covid-19, e sempre com um sorriso nos lábios. “Ganho 1.800 euros líquidos como enfermeira, enquanto no Instagram posso ganhar dez vezes mais”, explica a modelo. “Mas prefiro fazer parte de uma equipa de ação e ajudar quem precisa!”