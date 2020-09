Klaudia Badura, uma mulher de encantos

Klaudia Badura não perde uma oportunidade para exibir os atributos do seu corpo… e são muito poucos os que esconde dos mais de 570 mil fãs que a seguem no Instagram. A fama da modelo britânica veio com uma produção fotográfica que fez com a irmã gémea, em 2015, para projeto online ‘Amateur Girls’ da revista ‘Playboy’. Em boa hora o fez porque nos últimos anos, as formas desta amante do fitness não têm passado despercebidas na rua nem nas redes sociais.