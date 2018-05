Nunca é um assunto pacífico, mas Jorge ‘Koke’ Resurrección, do Atlético Madrid, deu uma entrevista a falar abertamente sobre o tabu da homossexualidade no futebol. "A condição sexual de um jogador não deve interferir na hora de entrar em campo", disse o avançado em entrevista ao ‘El País’, reconhecendo ainda assim que, em Espanha, seria chocante, para muita gente, se um futebolista saísse do armário. Mas incentivou quem tem o desejo de o fazer. "Se eu fosse gay, não teria problema.