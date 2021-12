E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

É adepta dos Los Angeles Clippers e adora lutas de artes marciais mistas. Kourtney Kellar tem, desde a infância, uma vida ligada ao desporto desde os tempos do liceu em que era ‘cheeerleader’. Mais atarefada, a modelo de ‘fitness’ apenas frequenta o ginásio para manter um corpo repleto de sensualidade. E o impacto é de tal forma que, quando anuncia as rondas dos combates em que é ‘ring girl’, quase tira a atenção do público sobre os intervenientes.