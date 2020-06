Kourtney Kellar: Sensual para K.O.

Adora pugilismo e decerto que não se importaria que lutassem pelo seu coração num ringue de boxe. Eleita Miss Texas International em 2017, Kourtney Kellar é uma das modelos do momento, a mostrar como lhe assentam bem as peças de vestuário mais íntimas. Pelas linhas do seu corpo, percebe-se que o ginásio é como se fosse uma segunda casa mas, realmente, um dos passatempos que lhe dá mais prazer é exibir ao público a placa dos assaltos que faltam para um dos ‘boxeurs’ dar o K.O. ao adversário.