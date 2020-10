A mãe de Kim Kardashian foi acusada de assédio sexual por parte de um segurança com quem trabalhou em 2017. Segundo Marc McWilliams, enquanto trabalhou para a matriarca do clã Kardashian/Jenner "tornou-se objeto de avanços sexuais indesejados", assim como de constantes situações de assédio. Kris Jenner já reagiu negando categoricamente as acusações e afirmando que "teve pouquíssima interação com ele".