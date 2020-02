Bonita, divertida e sempre pronta para uma boa brincadeira. Aos 24 anos, Kristina Ewing mostra, com uma regularidade estonteante, por que é uma das beldades em ascensão no Instagram. "Eu só gosto de divertir-me", é o lema inscrito na sua conta do Instagram, avidamente seguida por mais de 128 mil fãs. Adepta do fitness e do jogging, a rapariga mostra em dezenas de retratos o bem que lhe faz o exercício físico.