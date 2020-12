Krovinovic pede união até a No Name e Diabos Vermelhos: «Petrinja é a terra natal dos meus pais»

Filip Krovinovic publicou uma mensagem de homenagem e consternação em relação a Petrinja, cidade croata que foi assolada nos últimos dias por dois sismos, um deles atingindo 6,4 na escala de Richter, levando à morte de sete pessoas e a dezenas de desalojados.





Moja Petrinja, moj grad.

Grad mojih roditelja, djedova i baka i mojih prijatelja, u kojem sam proveo prelijepe trenutke... Publicado por Filip Krovinovic em Quarta-feira, 30 de dezembro de 2020

O médio croata emprestado pelo Benfica ao West Bromwich Albion pediu a união de todos, citando inclusivamente os grupos organizados da águias No Name Boys e os Diabos Vermelhos. "Minha Petrinja, minha cidade. Petrinja é a terra natal dos meus pais dos meus avós e também de muitos amigos meus. Algumas das minhas memórias favoritas estão ligadas a Petrinja e eu sinto uma grande alegria cada vez que tenho a oportunidade de viajar até lá. Neste momento difícil, as minhas profundas condolências vão para aqueles que perderam alguém querido neste terramoto. Para os cidadãos de Petrinja, o meu coração está com todos vós e eu tenho a responsabilidade de ajudar. Amigos, pessoas de boa vontade, No Name Boys, Diabos Vermelhos, Baggies, Torcida, BBB e companheiros jogadores de futebol, estejam unidos por Petrinja!", escreveu o jogador através das redes sociais.