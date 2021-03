São poucos os internautas que não ficam deslumbrados com a beleza e sensualidade que Kseniya Belousova mostra nas redes sociais. Saída das estepes da Sibéria para as páginas das mais conceituadas revistas de moda, a modelo russa preenche o Instagram com provocantes fotografias tiradas um pouco por todo o Mundo.





E, no entanto, também ela é conhecida pela sua simplicidade e pelo amor que nutre por Ugo Ukah, futebolista nigeriano com quem vive na cidade italiana de Parma.