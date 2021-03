Kylie Walton desarmante

“Quem está pronto para os dias quentes?”, pergunta Kylie Walton aos internautas que seguem avidamente as suas publicações no Instagram. Bem conhecida no mundo do fitness, o olhar da bela californiana convida a ideias escaldantes numa praia ou numa piscina desertas. E pensar que o salto para a moda começou no restaurante The Tilted Kilt pelas mãos de um caçador de talentos. O popular restaurante de Las Vegas é conhecido pelas fantásticas estampas femininas que servem à mesa.