Ladrões estragam escapadela romântica de Tamara Gorro e Ezequiel Garay

A modelo Tamara Gorro e o ex-futebolista do Benfica, Ezequiel Garay, não se livraram de aborrecimentos durante as férias, ainda para mais no dia em que celebravam o seu aniversário como casal. Ontem, viram a casa que arrendaram para uma escapada romântica ser assaltada, tendo sido roubados vários dos seus pertences.





A influencer contou tudo nas redes sociais: "Foi assim que começámos o nosso aniversário, na esquadra da polícia. Roubaram a casa onde estávamos. Incrível", relatou Tamara num vídeo gravado no carro do ex-futebolista argentino."Entraram com chave, que loucura", acrescentou. "Saíamos agora de outra esquadra, dormimos num hotel. Estamos bem."Depois explicou ao detalhe o que aconteceu: "Chegámos a casa, entrei, vesti-me e maquilhei-me, porque íamos comer fora. Foi o Ezequiel que deu conta que faltavam coisas. Fomos à outra parte da casa e vimos a porta aberta. Entraram com chave, não forçaram nada. Saímos vestidos como estávamos, agarrámos em roupa para o dia seguinte e pronto. Já fizermos queixa e agora vamos retirar o resto das coisas de casa e ir para um hotel."