A lesão no joelho direito de Sergio Romero impediu o guarda-redes titular da Argentina de ser um dos convocados para o Mundial na Rússia, mas a mulher do jogador está contra esta decisão do selecionador: "Ele lesionou-se, mas não tem nada partido. Daqui a duas semanas estaria pronto para jogar. Mas existem outros interesses que o quiseram colocar fora", queixa-se Eliana Guercio, a mulher de Romero. "Estou farta de mentiras", disse no programa ‘Los Angeles de la Mañana’.