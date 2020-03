Segurar o guarda-sol na linha de partida das provas de MotoGP abriu as portas da moda à ‘instagrammer’ Lara Arluni. Nada que surpreenda esta estudante do Instituto Europeu de Design, em Milão, já que o barulho dos motores faz parte do seu dia a dia. Nascida junto à pista de Monza, a rapariga alimenta as emoções dos quase 160 mil fãs que a seguem na rede social, com fotografias bem reveladoras das linhas sensuais que definem o seu corpo.