Laura Vidal é considerada umas das mais belas atletas do Brasil. Com um físico impressionante, a voleibolista foi alvo de ‘engate’ de Reinier Jesus, médio da equipa B do Real Madrid.





Depois de um piropo no Twitter, convidou-a para uma conversa privada no Instagram. "Tem de falar em espanhol", respondeu Laura Vidal, ao que o futebolista retrucou com um explícito "contigo falo até em chinês". Resultado: "Não acredito que tive de bloquear o Twitter e o Instagram porque as pessoas não têm noção!"