Lauren Dascalo confiante

Lauren Dascalo teve no Instagram o trampolim de que precisava para tornar os dias mais felizes dos milhares de fãs que a seguem naquela rede social. Adepta do ‘fitness’, a influenciadora americana criou um canal no Youtube e uma aplicação para telemóvel onde ensina exercícios simples para manter a boa forma. “Estou aqui para mostrar que qualquer pessoa pode ser forte sensual desde que trabalhe arduamente para alcançar os seus objetivos”. E a treinadora acredita que pode ter um forte impacto junto de todas as mulheres para lhes dar mais confiança.