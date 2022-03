Lauren Dascalo esplêndida

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Lauren Dascalo recebeu nos últimos dias uma das ofertas mais estranhas de que tem memória. Um fã mais atrevido ofereceu-se para ser o seu ‘escravo’ e fazer-lhe os trabalhos da faculdade. Qualquer outra mulher teria bloqueado o seguidor no Instagram, mas a modelo de ‘fitness’ preferiu saber até onde iria esta estranha proposta. "Realmente, ajudou-me a passar de ano e ainda me pagou a mensalidade do ginásio".E o que conseguiu ele em troca de tudo isto? Absolutamente nada", gozou a esplêndida estudante.