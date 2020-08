Lauren Laratta: proibido mexer

Lauren Laratta é mais uma das muitas sensações do Instagram que disputa cliques e ‘gostos’ com as suas rivais mais diretas. Dona de uma cara de linhas perfeitas, sem sequer falar do seu corpo, a ‘instagrammer’ tem deliciado milhares de internautas com as suas poses. A boa forma física em que se encontra deve muito aos conselhos do ex-namorado, modelo e treinador de fitness, que até escreveu um livro com as melhores dicas para uma pessoa se manter numa forma física perfeita.