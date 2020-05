Laurence Bédard: uma obra de arte

Quem precisa de ter quadros pendurados lá por casa pode deliciar-se a correr com os olhos as pinturas que decoram o corpo de Laurence Bédard? A modelo canadiana, que também é cabeleireira e faz a barba aos homens como poucas de navalha em punho, tem mais de 2,8 milhões de seguidores no Instagram, ávidos por descobrir a próxima tatuagem na sua pele. E, quando tem tempo livre, nada como lançar-se numa piscina para dar umas valentes braçadas ou fazer caminhas por territórios selvagens.