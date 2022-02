LeBron James exibe relógio de milhões no Super Bowl: Leonardo DiCaprio tem um igual

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cars and Watches (@carsandwatches412)

LeBron James e Leonardo DiCaprio não têm à partida muito em comum no âmbito das respetivas carreiras, mas o mesmo já não se pode dizer no que toca a relógios. O jogador dos Lakers apareceu no Super Bowl, na última madrugada, com um luxuoso relógio, bem parecido com um que o ator também já exibiu num jogo da NBA.Trata-se do 'Tiffany-Blue Patek Philippe Nautilus 5711', um relógio desportivo de edição limitada, que se tornou numa peça muito associada a celebridades. Há apenas 170 exemplares, por isso o preço passou de 51 mil para os 6,5 milhões de dólares, segundo conta o jornal 'As' em Espanha.LeBron James, Leonardo DiCaprio, o cantor Ed Sheeran e o tenista Rafael Nadal estão entre os 170 proprietários de um exemplar da tão exclusiva peça.