Desde que deixou o ringue, Tammy Sytch se tornou uma conhecida atriz de filmes pornográficos, mas atualmente a sua vida é um autêntico drama. A antiga lenda da WWE foi presa por desrespeito e desobediência à autoridade e pode, agora, enfrentar uma pena de prisão superior a 15 anos. No entanto, esta não é a primeira vez que Sytch, de 45 anos, enfrenta problemas na justiça. Esteve presa entre 2012 e 2015, por períodos esporádicos. No total, a estrela norte-americana já esteve atrás das grades oito vezes, três por dirigir sob o efeito do álcool e cinco por crimes relacionados a roubos e violência doméstica.