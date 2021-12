Lewis Hamilton junta-se a Brad Pitt e estúdios de Hollywood entram em polvorosa

Lewis Hamilton e o ator Brad Pitt juntaram-se num projeto para fazer um filme, cujo nome ainda não é conhecido, mas que promete ser um dos grandes títulos no próximo ano.Será dirigido por Joseph Kosinski, produzido por Jerry Bruckheimer e apadrinhado pelo piloto britânico da Mercedes, sete vezes campeão Mundial de Fórmula 1, que no próximo fim de semana pode juntar um oitavo troféu à sua coleção de títulos se levar a melhor sobre Max Verstappen em Abu Dhabi.O filme está a gerar enorme expectativa entre os amantes do cinema de automóveis, ao ponto de os principais estúdios norte-americanos estarem a fazer de tudo para ficarem com ele.Segundo a publicação 'The Hollywood Reporter', Paramount, MGM, Sony, Universal, e as plataformas Netflix, Amazon, Apple, e até a Disney estão interessados em garantir os direitos do projeto.Os filmes sobre corridas de carros sempre foram bem recebidos junto da indústria norte-americana.