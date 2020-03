Lewis Hamilton aproveitou os dias que antecedem a abertura do Mundial de Fórmula 1, com o Grande Prémio da Austrália neste fim de semana, para visitar as vítimas dos fogos que dizimaram a ilha-continente. "Tive a incrível oportunidade de visitar a Wires Wildlife Rescue para ver o trabalho que estão a fazer", comentou o hexacampeão de Fórmula 1 no Instagram, enquanto alimenta dois cangurus órfãos.