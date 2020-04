Lilia Ermak, um sufoco de prazer

Lilia Ermak não é, propriamente, uma desconhecida dos nossos leitores. Aliás, é mesmo muito difícil esquecer uma mulher com o poder físico que esta modelo russa faz questão de exibir nas redes sociais. Adepta do fitness, o nome desta beldade invadiu as páginas cor-de-rosa dos jornais quando, há alguns anos, foi avançado que Cristiano Ronaldo queria conhecê-la. O boato nunca se confirmou, nem Lilia Ermak precisava dessa popularidade, como confirmam os mais de 1,7 milhões fãs que a seguem no Instagram.