Liliana Santos, "uma deusa do mar"

A atriz Liliana Santos provocou alvoroço nas redes sociais ao revelar uma das imagens da nova campanha que fotografou no Sul do País. Na produção, a estrela da ficção nacional surge com um biquíni preto que deixa em evidência a sua silhueta curvilínea. Os admiradores não ficaram indiferentes à imagem escaldante que fez subir temperaturas e manifestaram-se de imediato. "A natureza é mesmo bela", "uma sereia deu à costa" ou "uma Deusa do Mar", lê-se nos vários comentários deixados pelos seguidores. Liliana agradeceu o carinho.