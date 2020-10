Lindsey Vonn dá o corpo às críticas em forte mensagem: «Admito, às vezes magoam-me»

Lindsey Vonn é uma lenda do desporto mundial mas também é humana e sabe bem o que é ter de lidar com as críticas. Recorrendo a esse estatuto, a antiga campeã mundial e olímpica de esqui alpino publicou nas redes sociais uma forte mensagem sobre toda a pressão (negativa) que existe sobre o corpo.





"Recentemente, publiquei algumas fotos em biquini, o que é mais assustador do que parece. Mesmo como atleta, há comentários implacáveis e histórias nos media que criticam o meu corpo e, admito, às vezes magoam-me", começa por descrever Lindsey Vonn, continuando: "Sou uma pessoa normal e às vezes desleixo-me, o estômago dobra, a celulite aparece, ou não 'preencho' o biquini o suficiente... Mas, lembro-me sempre como o meu corpo me ajudou a alcançar coisas incríveis na vida e orgulho-me de como sou forte.""Não sou tamanho zero e isso está perfeitamente bem para mim. Uma coisa que posso prometer a todos é que nunca usei photoshop e tenho orgulho de, oficialmente, nunca ter feito nenhuma cirurgia plástica de qualquer tipo", diz ainda a atleta norte-americana."Sem botox, sem preenchimentos, sem mini-cirurgias. Literalmente nada. Sou 100% natural e 100% Lindsey. Portanto, para qualquer pessoa que se esteja a sentir constrangida ou deprimida com sua aparência; permaneça forte, mantenha-se saudável e ame-se, não importa o que aqueles que odeiam dizem. Agradecimentos especiais a todos os que foram positivos e apoiaram ... vamos manter a cultura do corpo positiva."