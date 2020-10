A lenda do ski, Lindsey Vonn, está cansada de que cada vez que coloca uma fotografia em biquíni das redes sociais, surjam inúmeras críticas. Ao jornal ‘The Sun’ explicou: “Eu sou uma pessoa normal que, quando se ‘dobra’, mostra pequenas imperfeições e, claro, celulite. Fico furiosa com as críticas mas depois lembro-me de que foi graças a este corpo que consegui as vitórias que consegui e esqueço as parvoíces que aparecem escritas."