Lionel Messi aposta em hotéis de luxo para a reforma

Lionel Messi segue a par e passo os investimentos de Cristiano Ronaldo na hotelaria de luxo. O avançado do Barcelona decidiu mostrar aos seus seguidores no Instagram alguns pormenores do MiM Hotels (Majestic i Messi Hotels) que comprou. Arranjado para receber em segurança os turistas no pós-pandemia de Covid-19, o espaço gerido pelo grupo Majestic Hotel está localizado em S’Illot, no sudeste da ilha de Maiorca. O bom gosto e o esplendor colocados na remodelação convidam a uma estadia prolongada.