Lionel Messi expande os negócios e abre hotel em Cádiz

Lionel Messi mudou-se no início da época para o PSG, mas Espanha continua no seu coração... e nos seus negócios. Segundo o jornal 'As', o avançado argentino abriu um novo hotel no país vizinho, o sexto da sua cadeia de hoteis, a MIM Hotels, gerida pelo grupo Majestic Hotel Group desde 2017.O jogador comprou a nova unidade no sul de Espanha, em Cádiz, no Puerto Deportivo de Sotogrande. Um destino de praia, dedicado a um amantes de golfe, polo e desportos náuticos como a vela.Trata-se de um hotel localizado numa zona exclusiva, dotada de instalações de grande qualidade, com 45 quartos, dois restaurantes e um spa.O MIM Sotogrande Club Marítimo espera abrir as portas ao público em abril.