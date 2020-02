LIV Super Bowl: assim foi a festa da vitória

Foi enorme a festa que se seguiu à vitória dos Kansas City Chiefs sobre os San Francisco 49ers, no domingo, na Super Bowl, a grande final da liga de futebol americano. Num ambiente de muita cor e alegria, a noite ficou marcada pelos festejos dos jogadores, ou não tivesse sido esta 54.ª edição a segunda em que a equipa venceu o campeonato. Deslumbrantes foram também as atuações de Jennifer Lopez e Shakira numa fantástica produção musical, e as celebrações das ‘cheerleaders’, que não se cansaram de animar os atletas. Entre elas contava-se Brittany Matthews, a companheira do ‘quarterback’ Patrick Mahomes desde os tempos do liceu. E um destaque especial para Kelly Kay, que fica para a posteridade por ter invadido o campo.