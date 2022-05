Liza Kovalenko fantástica

Revistas masculinas como a ‘Maxim’, ‘Teen Vogue’ e ‘Penthouse’ tiveram o prazer de contar com a beleza ofuscante de Liza Kovalenko nas suas mais recentes edições. Verdade seja dita que a modelo dedicada ao ‘fitness’ não precisa de fazer grande esforço para chamar a atenção dos seus seguidores. Tudo o que veste molda-se-lhe ao corpo de uma forma fantástica, deixando os fãs ansiosos por mais do que ela deseja mostrar. Talvez agora, que escolheu as fantásticas praias do México para passear a sua sensualidade, mostre algo que destaque ainda mais a sua beleza.