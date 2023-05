Liza Kovalenko gera entusiasmo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Liza Kovalenko volta a entusiasmar a comunidade internauta com uma coleção de poses que realçam a beleza do seu corpo. Apaixonada pelo ‘fitness’, a sua forma esplêndida faz delirar os fãs, esteja ela trajada em minúsculos biquínis ou em roupa íntima onde revela toda a sua sensualidade. E nem sequer espera que sejam eles a atirarem-lhe piropos. Pelo contrário, é ela própria a desafiar os ‘mirones’ com frases subliminares que apenas reforçam o desejo de estar ao lado dela.