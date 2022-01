London Olive orgulhosa

É mais uma das muitas modelos que teve nas redes sociais uma maneira de ingressar no mundo da moda. Capa numa das recentes edições da revista ‘Cosmopolitan’, London Olive assume-se como uma orgulhosa mulher do Kentucky. Sempre pronta a viajar para qualquer parte do mundo, não esquece um dos seus passatempos favoritos: a prática do pugilismo. Basta ver nos vídeos que publica no Instagram que um incauto que queira abusar dela tem direito a um rápido gancho que o deixa logo de cara à banda.