Longa é a espera: filha de Bruno Fernandes está ansiosa por conhecer o futuro irmão

“Está mais ansiosa do que eu”, escreveu Ana Pinho no Instagram, a acompanhar a fotografia em que a pequena Matilde está de ouvido colado à barriga da mãe. A filha de Bruno Fernandes está ansiosa por conhecer o futuro irmão, enquanto passa as férias em família em Vilamoura. Divertido com a situação, o médio do Manchester publicou um retrato com a pequenita a lavar o seu carro. “Abuso infantil por parte de uma mãe algures em Portugal”, brincou o ex-sportinguista.