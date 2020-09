Lorelei Tarón: Póquer de Radamel Falcão

A mulher do avançado Radamel Falcão, que alinha nos turcos do Galatasaray, partilhou este passado domingo aquela que garante ser a última foto sua grávida. Lorelei, de 35 anos, espera o quarto filho do antigo jogador do FC Porto e o nascimento do bebé vai acontecer nos próximos dias. “Que alegria, no próximo domingo já o teremos cá fora para o encher de beijos e amor”, escreveu a cantora argentina. O craque colombiano já é pai de três meninas, Annete, Dominique e Desirée.