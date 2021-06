Loris Karius admite que beijou outra mulher e reconhece ter problemas com a namorada

O guarda-redes alemão Loris Karius, que na última época esteve emprestado pelo Liverpool ao Union Berlin, admitiu publicamente ter beijado outra mulher e reconheceu que a sua relação com Sophia Thomalla, a namorada, já teve melhores dias.





Gestern wurden Sophia und mir Fotos aus meinem Urlaub zugespielt, die mich mit einer anderen Frau zeigen. Es ist leider wahr, dass wir uns schon länger auseinandergelebt haben. Dass es nun so auseinandergeht, das tut mir leid und dafür möchte ich mich entschuldigen. — Loris Karius (@LorisKarius) June 17, 2021

Foram tornadas públicas fotos do jogador a beijar uma mulher a bordo de uma embarcação durante as férias que passou recentemente na Grécia. E Karius admitiu, através de uma publicação no Twitter, que as imagens são verdadeiras."Ontem eu e a Sophia vimos fotos das minhas férias, em que apareço com outra mulher. Infelizmente, é verdade que nos distanciámos durante algum tempo. Lamento que as coisas estejam a desmoronar e queria desculpar-me por isso", escreveu o jogador.O nome de Karius saltou para a ribalta em 2018, com os erros que cometeu na final da Liga dos Campeões frente ao Real Madrid, em Kiev. Depois disso foi emprestado por duas épocas ao Besiktas e no ano passado jogou no Union Berlim, onde esteve em apenas quatro jogos.Karius e Sophia iniciaram a relação em finais de 2018. Ela já era bem conhecida, por ter sido eleita em 2010 a terceira mulher mais bonita do mundo, tendo ainda sido capa da Playboy e realizado inúmeros trabalhos no âmbito da moda.