Lucas Moura e o efeito da quebra do Facebook: «Consegui conversar um pouco com a minha esposa...»

Para lá da brincadeira de Jan Vertonghen, já vários jogadores comentaram nas redes sociais o momento de quebra das redes sociais detidas pelo Facebook. Um deles foi Lucas Moura e, claro, com muito humor à mistura.





Com a queda do WhatsApp e Instagram consegui conversar um pouco com a minha esposa. Muito gente boa ela — Lucas Moura (@LucasMoura7) October 4, 2021

"Com a queda do WhatsApp e Instagram consegui conversar um pouco com a minha esposa. Muito gente boa ela", atirou o jogador do Tottenham, numa publicação feita na rede social 'sobrevivente', o Twitter.