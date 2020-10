Lucia Javorekovà belíssima

Está mais do que visto que qualquer biquíni que Lucia Javorekovà use, não consegue esconder as curvas sensuais do seu corpo. A bela eslovaca, que há muito trocou uma carreira no ciclismo pelo mundo da moda, continua a entusiasmar as redes sociais nas poses mais escaldantes em que é pródiga. "Tudo o que preciso é de vitamina do mar", comentou a modelo, a fazer inveja aos seus seguidores ao exibir muita sensualidade numa praia perdida do Dubai.