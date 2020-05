Luciana Abreu faz viagem com as filhas

A ex-mulher de Yannick Djaló viajou com as filhas, Lyonce e Lyanii, a Ferreira do Zêzere e divertiu-se como não fazia há muito. Mãe e filhas aderiram a várias atividades desportivas no mar e filmaram-se durante as brincadeiras. Esta escapadinha ao centro do País coincide com a última semana livre da atriz e cantora, que se prepara para retomar as gravações da novela ‘Terra Brava’. Enquanto não é chamada, dedica-se às meninas que estão cada vez crescidas e esbeltas.