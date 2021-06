O ex-jogador de futebol passou este fim de semana a jogar golfe, no Real Club Valderrama, com uma série de amigos. Figo, de resto, tinha-se juntado à Iberia Golf Cup no início do ano para ajudar famílias necessitadas devido à Covid-19, tendo conseguido mais de 33 mil euros para distribuir pelos mais necessitados em Portugal e Espanha. Desta vez o jogo foi para descontrair e celebrar o feito conseguido.