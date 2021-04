Está a pensar numa dieta rigorosa para depois se exibir em plena forma quando o bom tempo convidar a uma ida à praia? Katelyn Runck pode dar-lhe uma ajuda preciosa, ou não fosse a luxuriante treinadora de fitness uma especialista em nutrição.





As fotografias que publica quase todos os dias nas redes sociais realçam as linhas perfeitas de um corpo que transpira saúde. “Primeira voluntária para o ginásio; quem quer vigiar o meu treino?”. As respostas dos fãs foram simplesmente delirantes!