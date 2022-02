Mabelynn Capeluj sabe como enfeitiçar os seus seguidores no Instagram. A modelo adora lançar fotografias em que exalta a sua extrema beleza ou não tivesse ela sido escolhida pela Califórnia para a representar no concurso de beleza Miss USA. Não ganhou, é certo, mas a fama levou-a a ser escolhida por algumas das marcas de moda mais populares do país. Adepta inveterada do basebol, torce pelos Los Angeles Dodgers e também adora uma boa partida de futebol.