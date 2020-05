Dolores Aveiro passou o fim de semana em Porto Santo a usufruir do bom tempo da ilha. Na sua primeira ida à praia, a mãe de Cristiano Ronaldo não se esqueceu de partilhar uma fotografia em que se apresenta em fato de banho nas redes sociais. Um hábito que é já uma tradição durante os meses de verão. Sem complexos com o corpo, Dolores continua a ser a rainha do Instagram em Portugal.