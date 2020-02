Dolores Aveiro está em Turim de visita ao filho, aos netos... e à nora. A mãe de Cristiano Ronaldo parece ter feito as pazes com Georgina (consta que andavam zangadas...), pois a namorada do craque partilhou nas 'stories' do Instagram uma foto das duas, na cozinha.





A mãe de Ronaldo, que segundo dizem é uma cozinheira de mão cheia, ensinou a jovem argentina a cozinhar "um bom bacalhau". "Aprendendo a preparar um bom bacalhau. Com a melhor 'maestra'", escreveu Georgina numa foto das duas muito sorridentes, junto ao fogão.