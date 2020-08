Rendida ao calor de verão, Magali Aravena não resiste a uns belos mergulhos na piscina. A mulher do ex-craque do Benfica Toto Salvio partilhou nas redes sociais a felicidade de estar de volta a Madrid para desfrutar de uns dias de descanso. "Olá Madrid! Já estava com saudades tuas", escreveu a mulher do argentino na legenda da imagem onde é evidente a sua felicidade.