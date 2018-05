A mulher de Salvio não deixa muito à imaginação no que diz respeito às fotografias que publica nas redes sociais. Nem de férias com o marido na Argentina, onde ambos aproveitam para matar saudades das famílias, a ex-modelo, de 29 anos, consegue largar o seu blogue. Magali Aravena volta a fazer subir a temperatura do Instagram com mais uma foto em lingerie. Desta vez, na cama. A mulher do jogador do Benfica mostra que "está para as curvas" e que continua a ser dona de uma silhueta invejável. Os seguidores estão atentos e não demoraram a reagir à fotografia que transpira sensualidade. "Que bomba!", "Que mulherão", "Que arraso!", são apenas alguns dos elogios que o futebolista pode ler no perfil da mulher. Magali conta com quase 84 mil seguidores.