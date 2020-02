Magali Aravena surpreende mãe de Salvio

A ex-modelo continua a ser o principal apoio de Salvio e a família. Decidiu surpreender Tota, a mãe do companheiro – que está hospitalizada a lutar contra um cancro –, ao visitá-la durante o jogo do filho. As duas acabaram por assistir ao duelo entre Boca Juniors e o Atlético Tucumán. "Com o Toto onde quer que seja. E será sempre a sua fã número um", escreveu Aravena, a propósito da alegria vivida pela sogra. A progenitora do craque foi recentemente operada na sequência de uma hemorragia cerebral.