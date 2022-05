Mais duas tatuagens: Daniel Figueira foi 'sofrer' a Moscavide

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Daniel Figueira tem um novo 'desenho' na sua coleção. Após as emoções de mais uma temporada, o guarda-redes do Estoril esteve na loja TattooMania, em Moscavide, e adornou o braço esquerdo com duas tatuagens.

Nas mãos do artista Mário Faria, o talentoso guardião de 23 anos mostrou que está preparado para enfrentar a dor e nem precisou da ajuda do amigo e colega Francisco Lemos, guarda-redes da formação sub-23 dos canarinhos, que o acompanhou nesta sessão.

Agora é tempo de descansar, colocar o foco na próxima temporada e, quem sabe, pensar em mais tatuagens.