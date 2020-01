Mais um bebé a caminho para Pilar Rubio e Sergio Ramos

A revelação é feita pela revista espanhola ‘Look’. Pilar Rubio, que partilha a vida com Sergio Ramos, está na 12.ª semana de gestação daquele que será o quarto filho do casal. A primavera é a data esperada para o nascimento do novo membro da família. Foi o defesa do Real Madrid quem revelou a gravidez da mulher, ao guardar debaixo da camisola a bola com que marcou um dos golos contra o Atlético Madrid na Supertaça de Espanha.